Pogoda na weekend 16-17 marca. W niedzielę duże rozpogodzenia i nawet 20 stopni!

W sobotę możemy liczyć na stopniowe ocieplenie, które swoją kulminację będzie miało następnego dnia. Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło. W niektórych miastach będzie nawet 20 stopni!

Pogoda na sobotę 16 marca. Niewielkie opady deszczu w całym kraju

Trzeci weekend marca rozpocznie się stopniowym wzrostem temperatury. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, gdzie termometry pokażą aż 13 stopni. Temperatura od 12 do 11 stopni prognozowana jest dla Katowic, Rzeszowa i Zielonej Góry. Najchłodniejszy dzień zapowiada się w Suwałkach i Koszalinie - tam 7 stopni. W pozostałych regionach od 8 do 10 stopni.

Synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane, słabnące w ciągu dnia. Przelotne opady mogą pojawiać się na terenie całego kraju. Rano deszcz i deszcz ze śniegiem pojawi się w województwach pomorskim, wamińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. Wieczorem opady prognozowane są dla zachodniej Polski i województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Pogoda na niedzielę 17 marca. Długo wyczekiwane ocieplenie - termometry pokażą nawet 20 stopni!

Niedziela będzie o wiele cieplejsza i bardziej słoneczna od soboty. W Opolu, Krakowie i Wrocławiu będzie nawet 20 stopni. Wiosenna temperatura prognozowana jest także dla województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego - tam termometry pokażą od 18 do 19 stopni. Najchłodniej będzie na Pomorzu, w Gdańsku około 14 stopni. W pozostałych regionach temperatura wahać się będzie od 15 d 17 stopni.

Deszczowy poranek czeka tylko mieszkańców północnej i wschodniej Polski - w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie może padać niewielki deszcz. W ciągu dnia nie przewiduje się jednak żadnych opadów. Umiarkowane zachmurzenie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach duże rozpogodzenia. Wiatr na ogół słaby, silniejsze porywy wiatru prognozowane są dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

