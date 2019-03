Fort Trump nie będzie. Amerykanie mają inną propozycję

Nagłe pojawienie się serii informacji na temat rozmów w sprawie zwiększenia liczby żołnierzy USA w Polsce, najpewniej trzeba wiązać ze środową wizytą Johna Rooda. Wiceszef Pentagonu ds. Politycznych odwiedził Warszawę i odbył rozmowy z polskimi oficjelami.

Dlaczego amerykańskie wojsko wciąż stacjonuje w Niemczech?

"Konkretna oferta", ale bez bazy

Amerykański portal poświęcony tematyce bezpieczeństwa "Defense One" twierdzi, że przesłanie przedstawiciela Pentagonu było takie, iż o "Fort Trump", czyli dużej stałej bazie, można zapomnieć. - Chodzi raczej o długoterminowe zobowiązanie do takiego rodzaju obecności, jaka już ma miejsce w Polsce. To nie chodzi o jakąś nową bazę, wbrew temu co niektórzy mogą myśleć - powiedział portalowi anonimowy przedstawiciel Pentagonu, który ma być zaangażowany w rozmowy.

Oficjalnie przekaz jest taki, że Rood przywiózł do Warszawy "bardzo konkretną propozycję". - Będziemy pracować nad detalami w tym tygodniu, po czym mamy nadzieję, że będziemy mieli bardzo solidną bazę do dalszych rozmów - stwierdziła w wystąpieniu w Kongresie Katie Wheelbarger, zastępczyni Rooda ds. międzynarodowych. Urzędniczka dodała, że jeśli Polacy zaakceptują ofertę, to dalsze negocjacje przejmie Departament Stanu i mogę one zająć od sześciu miesięcy do roku.

Studzenie oczekiwań w sprawie "Fort Trump"

Wszystko wskazuje więc na to, że Amerykanie podziękowali za zaoferowane przez Polskę dwóch miliardów dolarów na "Fort Trump" i chcą ewentualnie przysłać więcej żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacyjnej obecności, może zbudować dodatkowe magazyny uzbrojenia, aby móc w wypadku kryzysu szybciej zareagować, wystawiając więcej oddziałów.

Sugerował to też w rozmowie z Onet Paweł Soloch, szef prezydenckiego BBN. - Na pewno będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem obecności amerykańskiej w Polsce. Będzie ona miała charakter stopniowy. W najbliższym czasie, jeżeli zapadną decyzje dotyczące najbliższego roku, powiedzmy, to nie będą to decyzje, które będą dotyczyły budowy dużej bazy – mówił Soloch. Dodał, że określenie "Fort Trump" było tylko zabiegiem Andrzeja Dudy, mającym na celu "nadanie impetu" negocjacjom z Amerykanami. Podobnie pisze o tym portal "Defense One".

O braku chęci Amerykanów do budowania stałej bazy w Polsce pisze również "Gazeta Wyborcza", powołując się na swoje anonimowe źródła.

Obecnie Amerykanie mają swoje największe europejskie bazy na terenie Niemiec, głównie w Bawarii i położonego w niej poligonu Grafenwoehr. Istniejąca tam infrastruktura powstała od końca II wojny światowej i jest warta wiele miliardów dolarów Fot. Markus Rauchenberger/US Army

"Chiny, Chiny, Chiny"

Jeszcze w 2018 roku pisaliśmy, że wizja budowy wielkiej bazy US Army w Polsce, na wzór tych w Niemczech, jest bardzo mało prawdopodobna. Nie chodzi tylko o wielkie koszty z tym związane, znacznie większe niż oferowane przez rząd dwa miliardy dolarów. Amerykanie sygnalizują też, że nie chcą w ten sposób dodatkowo drażnić Rosji oraz części europejskich sojuszników, którzy wolą tonować relacje z Rosjanami niż je zaogniać.

Co więcej, w Polsce jest już jedna baza amerykańska. W Redzikowie trwa budowa systemu antyrakietowego Aegis ASHORE, co oznacza kilkuset Amerykanów będących tam na stałe. Ponad to w Polsce stacjonują bez przerwy elementy brygady pancernej, która jest rozrzucona po całej wschodniej flance NATO, część wspierającej jej jednostki śmigłowcowej, większa część batalionu lekkiej piechoty na transporterach Stryker, baza dronów w Mirosławcu, plus różne mniejsze oddziały. Łącznie jest to nieustannie kilka tysięcy ludzi, których znacznie zwiększoną obecność łatwo zauważyć po ciągłych doniesieniach o wypadkach amerykańskich pojazdów wojskowych na polskich drogach. Jeszcze kilka lat temu tego nie było, ponieważ wojska USA nie było w Polsce.

Amerykanie wydają się być przekonani, że nie ma na razie potrzeby więcej inwestować w tą część świata. Dla Pentagonu głównym rywalem są teraz Chiny, czego nie ukrywa jego obecny szef Patrick Shanahan. Podczas swojej pierwszej narady z najwyższymi dowódcami miał mówić, że powinni się skupić na jednym: "Chiny, Chiny, Chiny".