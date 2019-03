Prudnik. Policja nagrała pościg za piratem drogowym. Jechał ponad 170 km/h, omijał blokady

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 5 marca po godzinie 8 rano w Prudniku. Kierowca samochodu osobowego zlekceważył sygnał policjantów nakazujący mu zatrzymanie się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg i poinformowali o całej sytuacji dyżurnego policji w Prudniku, który wezwał na pomoc kolejne patrole.

Policyjny pościg za piratem drogowym w Prudniku - jechał ponad 170 km/h

Kierowca podczas kilkunastominutowej ucieczki złamał kilka przepisów drogowych. Mężczyzna kierujący samochodem marki volkswagen golf wyprzedzał na przejściach na pieszych, skrzyżowaniach, momentami jechał pod prąd i nie stosował się do znaków drogowych. Jechał z prędkością przekraczająca 170 km/h, a blokady policyjne omijał jazdą po chodnikach i poboczu.

Po zatrzymaniu okazało się, że kierowcą jest 36-letni mieszkaniec Prudnika. Badania wykazały, że mężczyzna nie prowadził pod wpływem alkoholu i narkotyków. Policjanci zabrali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Obecnie zarzucane są mu m.in. niezatrzymanie się do kontroli drogowej czy spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywna wynosząca do 5 tysięcy złotych.