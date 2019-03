Abp Stanisław Gądecki na czele episkopatu Polski. Biskupi wybrali duchownego na drugą kadencję

katerina323 19 minut temu Oceniono 7 razy 3

Ten człowiek obraził 5,5 miliona Polaków.Na pytanie dziennikarza "Czy oglądał KLER "odpowiedział,że trzeba być niespełna rozumu ,żeby to oglądać !To była odpowiedż w stylu jego kumpla Michalika ,że to dziecko siadając księdzu na kolanach, kusi go do pedofilii !!!!! Hipokryzja,zakłamanie,mataczenie,kłamstwa,czekanie aż sprawa przycichnie,ukrywanie zbrodniarzy w sutannach ! To WY mordujecie KK w Polsce !!!!!!Tak jak w Irlandii !!!!!! To WY nie wypełniacie woli Papieża Franciszka !!!!!!!!!