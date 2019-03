Gdańska kuria wysłała odpowiedź do kobiety, która oskarża ks. Jankowskiego. Znamy jej treść

scyplon_afrykanski pół godziny temu Oceniono 13 razy 9

"(...) Wróćmy do księdza prałata. Udało nam się porozmawiać na jego temat ze Stellą Chabell, występującą do niedawna w nocnych klubach gejowskich w charakterze drag queen.



Cóż to za profesja? Otóż istnieje w Polsce grono artystów płci męskiej, którzy swoje talenty piosenkarskie i taneczne prezentują w przebraniu kobiety. To są właśnie drag queen, a panteon gejowskiej sceny tworzą aktualnie Aneeda Men, Swietłana, Madonna, Lady Beatrice i Lady Catherina. Transwestyci? Niekoniecznie, bo „prawdziwa” drag queen poza estradą nie nosi wypchanego stanika, stringów i butów na wysokim obcasie.



– Tańczyłem w gejowskim klubie Incognito w Szczecinie. Ilekroć pojawiała się „Henia Jankowska”, to było wydarzenie, bo szampan lał się strumieniami. On sam pił bardzo mało: pół, czasem jedną lampkę, ale chętnie stawiał. Fundował specjalne, kilkusetzłotowe nagrody za występy na barze. Pogadajcie z Marbellą, a jeszcze lepiej z Marylin, która często występuje w klubie Narraganset. Podczas tournée po Wybrzeżu były gorąco oklaskiwane przez księdza Jankowskiego – mówi naszemu dziennikarzowi Stella Chabell (czyli Robert), już od 3 lat niepojawiająca się na scenie.



– Wszyscy wiedzą, że ksiądz lubi młodziutkich chłopaków. Ale w naszym środowisku nie jest to aż tak źle widziane, ponieważ jesteśmy – jakby to powiedzieć – przyjaciółmi. Sam nie raz siedziałem prałatowi na kolanach. On uwielbia takie przegięte cioteczki – dodaje.



Dlaczego nazywa prałata „Henią”? – Będąc wśród gejów, on mówi o sobie w formie żeńskiej – odpowiada była gwiazda klubu Incognito.



Artystek, do których skierowała nas Stella Chabell, wprawdzie nie odnaleźliśmy, ale kilka pikantnych szczegółów ujawnił nam barman z gejowskiego klubu Kogel-Mogel w Gdańsku Przymorzu:



– Pamiętam, że ksiądz prałat odwiedził nas 3 bądź 4 lata temu wraz z kilkoma małolatami. Te chłopaczki aż rwały się, żeby potańczyć przy rurze. Obściskiwali się trochę przy stoliku, ale bez przesady. Wyglądało to tak, jakby burdeltata chciał pokazać podopiecznym prawdziwą zabawę – mówi pan R."



Źródło: Fakty i Mity, Nr 35, 2004, s. 7.