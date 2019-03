Śledczy wkrótce poznają wyniki sekcji zwłok Grażyny Kuliszewskiej. Wśród hipotez udział rodziny

Śledczy nie wykluczają, że w ukryciu zwłok Grażyny Kuliszewskiej brało udział kilka osób - wynika z informacji Onetu. Wśród hipotez branych pod uwagę jest ta, że w śmierć 34-latki z Borzęcina w Małopolsce mogą być zamieszani członkowie jej rodziny - podaje portal. Wyniki sekcji zwłok kobiety mają trafić do śledczych najpóźniej za dwa tygodnie.

Wyniki sekcji zwłok Grażyny Kuliszewskiej śledczy mają poznać w ciągu dwóch tygodni

Grażyna Kuliszewska zaginęła 4 stycznia. Nie pojawiła się na krakowskich Balicach, skąd miała wrócić do Londynu, gdzie z mężem i synem mieszka na co dzień. 34-latka ostatni raz była widziana 3 stycznia wieczorem. 28 lutego z rzeki wyłowiono ciało Grażyny Kuliszewskiej. Pogrzeb kobiety miał miejsce 2 marca.

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że kobieta wzięła w brytyjskim banku pożyczkę, zaś w Polsce poszła z mężem do notariusza, by przepisać na niego prawa do jej domu w Polsce w zamian za 15 tys. funtów, jednak do podpisani dokumentów ostatecznie nie doszło. Mężczyzna utrzymuje, że jego żona w wieczór przed zaginięciem była zdenerwowana, a gdy się rano obudził, już jej nie było. Miała zostawić wiadomość, że spotkają się w Londynie. Gdy po powrocie do Londynu razem z 5-letnim synem mężczyzna nie zastał żony, powiadomił policję.

W sprawie pojawił się też wątek relacji Kuliszewskiej z mieszkającym w Londynie Kurdem, który zaoferował 100 tys. zł nagrody dla osoby, która udzieli informacji na temat zaginięcia kobiety. Początkowo podawano, że mężczyzna był znajomym 34-latki, później jednak wyszło na jaw, że od dwóch lat mieli romans, a kobieta prawdopodobnie przygotowywała się do rozwodu. W rękach dziennikarzy Onetu i policji znalazło się nagranie, na którym słychać, jak mąż Grażyny Kuliszewskiej grozi jej i ją wyzywa, a także żąda sprzedaży domu w Polsce.