Zatrzymania po proteście rolników w Warszawie. Brudziński: chuliganeria sprowadziła niebezpieczeństwo

Policjanci ustalają pozostałych uczestników protestu rolników na pl. Zawiszy w Warszawie. Zabezpieczono monitoring miejski - przekazali funkcjonariusze.

Chuliganeria, która sprowadziła realne niebezpieczeństwo na Placu Zawiszy w Warszawie musi ponieść konsekwencje wynikające z polskiego prawa. Każdy ma prawo do wyrażania swojego protestu, ale nie kosztem zdrowia i życia innych obywateli

- powiedział w telewizji wPolsce.pl Joachim Brudziński, szef MSWiA.

Protest rolników na pl. Zawiszy

Protest rolników Warszawie rozpoczął się w środę po 7.00 rano. Manifestujący rozsypali na jezdni jabłka i ułożyli martwe świnie. Płonęły opony i słoma. Kierowcy stanęli w korkach. Ruch był utrudniony przez około 2 godziny.

Rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko polityce ministerstwa rolnictwa. To kolejny z protestów i - jak zapowiedział lider AGROunii - nie ostatni. "Nie wolno wybić dzika to wybijmy rolnika", "Najpierw przywieźli nam śmieci, teraz chore mięso leci" - takie hasła pojawiły się na transparentach. - Symbolicznie odcięliśmy warszawiaków od drogi, tak jak my jesteśmy odcięci od rynków sprzedaży - mówili rolnicy. Jak mówią, sprzeciwiają się "napływowi wątpliwej jakości towarów z całego świata".

Już wcześniej rolnicy z AGROunii zapowiadali, że chcą protestować "w stylu francuskim".

Postulaty AGROunii to:

1. Produkty pochodzenia i produkcji krajowej obowiązkowo w sklepach wielkopowierzchniowych (51 proc. udziału);

2. Graficzne znakowanie produktów rolno-spożywczych flagą kraju pochodzenia;

3. Embargo na Rosję na sprzedaż węgla kamiennego do czasu zniesienia przez Rosję ograniczeń w eksporcie polskich owoców w warzyw;

4. Uzdrowienie samorządu rolniczego - reforma Izb Rolniczych: izby powinny być uniezależnione od nadzoru ministra rolnictwa;

5. Audyt rolniczych związków zawodowych (w związku z informacjami o rzekomych nieprawidłowościach);

6. Odstąpienie od planów przekazania dystrybucji wody w zarząd podmiotom prywatnym. Odstąpienie od nakładania na rodzinne gospodarstwa rolne wysokich opłat za korzystanie z wody do produkcji żywności. Nałożenie na koncerny butelkujące wodę wysokich opłat;

7. Interwencja na rynku trzody chlewnej - m.in. wypłata odszkodowań wszystkim hodowcom, którym wybito świnie w związku z ASF, dokładne kontrole świń i mięsa wieprzowego wjeżdżającego do Polski z zagranicy, dofinansowanie inspekcji weterynaryjnej i podniesienie zarobków w tej instytucji.