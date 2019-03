Białystok. Atak nożownika. Mężczyzna ranił dwie kobiety przy komendzie policji

onduma godzinę temu Oceniono 17 razy 11

Znowu nozownik. Najnizsza kasta dawniej wsrod przestepcow. Noz zabiera sie do lasu lub na camping a nie na spacery. I niech mi tu nikt nie mowi o samoobronie. Do samoobrony lepsza jakas laseczka lub nawet parasol. Pamietacie na filmach dawnych gentelmanow chodzacych z takimi laseczkami z gałką. Nie sluzyly one wcale do podpierania sie