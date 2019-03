Warszawa. Protest rolników z AGROunii na Placu Zawiszy. Utrudnienia w ruchu, komunikat ZTM

- Długo nie trzeba było czekać na to, co będzie działo się w stolicy. Polscy rolnicy nie będą czekać. Będą pokazywać, co to znaczy odcięcie od rynku - powiedział w udostępnionej na Facebooku relacji przewodniczący AGROunii Michał Kołodziejczak, zapowiadając, że takie rzeczy, jakie dzieją się dziś na Placu Zawiszy, będą dziać się coraz częściej.

Protest rolników na Placu Zawiszy w Warszawie. Utrudnienia w ruchu, komunikat ZTM

W ramach protestu rolnicy wysypali na jezdnie jabłka oraz słomę, którą podpalili. Na drodze ułożyli także świńskie łby - informuje na Twitterze Natalia Żyto ze stacji Radio ZET. W związku z wydarzeniami na drodze w okolicach Placu Zawiszy kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami na okolicznych drogach. Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie tymczasowo zmienił trasę niektórych tramwajów i autobusów, w tym linii 7,9, 25, 1, 11, 22 oraz 24. "Autobusy i tramwaje są kierowane na najbliższe przejezdne szlaki komunikacyjne" - czytamy na stronie ZTM.

Kierowanie linii tramwajowych: