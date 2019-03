Protest rolników w Warszawie rozpoczął się po godz. 7.00. - AGROunia zablokowała plac Zawiszy w Warszawie, rozsypali jabłka i słomę, na jezdni położyli świńskie łby - podała reporterka Radia ZET Natalia Żyto. Na Twitterze umieściła też filmik, na którym widać ogień i uczestników blokady.

Protest AGROunii w Warszawie. Rolnicy zablokowali ruch

Na miejscu są policja i straż pożarna, która dogasza opony podpalone przez rolników. Rolnicy ustawili się na placu Zawiszy i słuchają hymnu polski. Niektórzy mają ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty.

- Walczymy o swoje - mówią manifestujący. - Symbolicznie odcięliśmy warszawiaków od drogi, tak jak my jesteśmy odcięci od rynków sprzedaży. Spokojnie przekazujemy to, co chcieliśmy przekazać - dodają, podkreślając, że jeśli rząd nie potraktuje poważnie ich postulatów, takie blokady podczas porannego szczytu będą się pojawiać "znacznie częściej".

Ruch wciąż jest zablokowany. Stoją autobusy, tramwaje i kierowcy.

Utrudnienia na placu Zawiszy w Warszawie

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że w w rejonie placu Zawiszy są duże utrudnienia w ruchu.

Autobusy i tramwaje są kierowane na najbliższe przejezdne szlaki komunikacyjne - przekazał ZTM.

Utrudnienia dotyczą m.in. tramwajów linii 7, 9, 25, 1, 11, 22 i 24.