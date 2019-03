Politycy kłamią ws. Deklaracji LGBT+ i standardów WHO. Zebraliśmy bzdury i prostujemy

def11 pół godziny temu Oceniono 28 razy 8

Byli Niemcy, Francuzi, komuniści, uchodźcy, teraz LGBT, w każdych z tych "spraw" Kaczyński mijał się z prawdą, delikatnie mówiąc, ale to bez znaczenia, liczy się wróg, wskazany, zdemonizowany, a prezes jako obrońca narodu.

Podział, konflikt, kryzys, nienawiść, wykluczenie, to narzędzia uprawiania polityki przez Kaczyńskiego i PiS, inaczej nie umieją, a co gorsza nie chcą.



PiS to ZŁO