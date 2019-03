Władze Białorusi oburzone opinią IPN ws. Rajsa "Burego". MSZ wezwało polskiego ambasadora

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 40 razy 38

IPN: Śmierć kobiet i dzieci nie była przez dowódcę "Burego" zamierzona...

----

no to rzeczywiście, jeśli mordował kobiety i dzieci przy okazji innych czystek, to oczywiście wszystko jest OK... aleście sobie piździelce bohaterów znaleźli!