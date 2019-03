W szpitalu w Kutnie zapaliło się łóżko, do którego przywiązany był pacjent. 37-latek nie żyje

oriole86 5 minut temu 0

Dlaczego w takim razie ten człowiek nie był na oddziale psychiatrycznym, gdzie zapewnionoby mu należytą opiekę? Oczywiście w tym kraju pogardy do człowieka winni nie zostaną należycie ukarani, bo jak karać patologie w systemie w którym podłość i nienormalność jest normą? Sama widziałam jak w szpitalu na oddziale ogólnym pielęgniarki przypięły babcie do łóżka, bo "im przeszkadzało, że chodzi po oddziale". Nie ma mowy o żadnej agresji, przeszkadzało że chodziła i nie miał się kto za nią wstawić. Na tym samym oddziale rutynowo lekarka mówiła pacjentom, że jeśli im się coś nie podoba to może im podać psychotropy albo przenieść na oddział psychiatryczny. Takie są właśnie polskie kurduple, jak tylko czują się bezkarnie to popełnią bez powodu podłości o którym ludziom w innych krajach się nie śniło.