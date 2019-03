Wykładowca UW pod ostrzałem pytań w sprawie Marszu Równości. Było o kokardkach na penisie

swru pół godziny temu Oceniono 12 razy 6

Czy pisiory w ogóle wiedzą co to jest rozwiązłość seksualna ? I co to ma wspólnego z homo czy hetero. Co do pedofilii to jak się okazuje dominują goście w różny sposób związani z PiS, bo księża raczej z Wiosną nie sympatyzują.