Strażnik więzienny wykorzystał żonę byłego szefa Amber Gold. Sąd w Łodzi wydał wyrok

feminus godzinę temu Oceniono 20 razy 4

Jedno widac, jak na dloni. Jestescie Polacy szowinistycznymi swiniami i w ogole nie szanujecie kobiet!

Dla was nie ma opcji, ze mezczyzna wykorzystuje swoja pozycje i wymusza seks.

Dla was jest zawsze winna tylko kobieta, co?

Bo, a to sie wyzwywajaco (w pasiak chyba) ubrala, a to biedaczka mezczyzna grzesznica skusila a juz na sto procent, kobiety uwodza bezwolnych mezczyzn, aby ich wykorzystac na wszelkie mozliwe sposoby.

Takie poglady czerpiecie ze swoich doswiadczen, bo skad?

Zatem wspolczuje wam wszystkim!

Jestescie zatem juz nie tylko szowinisycznymi swiniami, ale i zwyklymi frajerami!

Takimi mieczakami bez mozgu!

I nic dziwnego, ze wylacznie na ten jeden rodzaj kobiet trafiacie.

Te madre, dobre i porzadne w zyciu sie nie zainteresuja takimi jak wy!