Rzecznik praw obywatelskich ostrzega Trybunał Konstytucyjny: Postępowanie ws. KRS będzie nieważne

14 marca Trybunał ma wydać wyrok w sprawie zmienionych w grudniu 2017 r. przepisów o KRS. W piśmie skierowanym do Trybunału Adam Bodnar zaznacza, że ustawowy termin zgłoszenia udziału i przedstawienia stanowiska w sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich upływa dopiero 22 marca. W ocenie RPO narusza to przepisy ustawy o rzeczniku praw obywatelskich oraz o samym Trybunale. Rzecznik uważa, że żaden przepis nie przewiduje wyjątków od 30-dniowego terminu dla podjęcia decyzji przez RPO o przystąpieniu do postępowania.

Adam Bodnar twierdzi, że nowe przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę przerwały kadencje dotychczasowych 15 członków Rady będących sędziami niezgodnie z konstytucją. Zmieniły też zasady ich wyboru - dotychczas wybierało ich samo środowisko sędziowskie, a ich następców na wspólną czteroletnią kadencję wybrał w marcu 2018 r. Sejm.

Nowe przepisy uniemożliwiły też możliwość skutecznego odwoływania się do Sądu Najwyższego od uchwał KRS dotyczących przedstawiania prezydentowi wniosków o powołanie nowych sędziów - argumentuje RPO.

Sąd Najwyższy zadał pytania prejudycjalne

W liście do Trybunału Adam Bodnar zwraca uwagę także na to, że Sąd Najwyższy zadał pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do zdolności nowej KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Chodzi o to, czy nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której skład wyłoniła nowa KRS, będzie niezależnym sądem w rozumieniu prawa unijnego. Wyrok TSUE ma być ogłoszony dopiero 19 marca 2019 r., a więc już po ogłoszeniu wyroku TK.

Rzecznik praw obywatelskich zgłasza Trybunałowi wątpliwość dotyczącą udziału w rozpoznawaniu sprawy Justyna Piskorskiego. Jego zdaniem został on wybrany w skład Trybunału niezgodnie z konstytucją, dlatego postępowania z jego udziałem są nieważne.

Trybunał zajmie się przepisami dotyczącymi KRS na wniosek samej Rady oraz grupy senatorów PiS.