Gmina Maków sprzedaje porsche. Ma je, bo nikt nie chciał spadku po zadłużonym biznesmenie

Porsche 981 Cayman, które jest własnością gminy Maków, w pięć sekund przyspiesza do setki. Jak takie auto trafiło do niewielkiej gminy w Łódzkiem? Wcześniej samochód należał do biznesmena mieszkającego w tym rejonie, który zmarł w ubiegłym roku. Mężczyzna pozostawił po sobie majątek wart ponad 2,5 mln zł, jednak spadkobiercy odmówili przyjęcia spadku. Przedsiębiorca zostawił bowiem także ponad 4 mln zł długów - podaje tvn24.pl. Z tego powodu zgodnie z prawem majątek mężczyzny stał się własnością gminy, która odpowiada za niego tylko do wartości przejętego mienia.

Gmina Maków wystawiła samochód na sprzedaż. Wszystko zależy od modelu auta i jego wyposażenia, ale następcę porsche 981 Cayman, czyli model 718 Cayman z rocznika 2019, można mieć prosto z salonu za 245 tys. zł. Za model S trzeba zapłacić 335 tys. zł, zaś za model GTS - 386 tys. zł. Cena wywoławcza pojazdu wystawionego przez gminę to z kolei 251 tys. zł, mimo że samochód jest z 2015 roku. Auto ma jednak na liczniku tylko 4,8 tys. kilometrów.

Osoby chcące wziąć udział w przetargu mają czas do 8 kwietnia do godziny 15, by wypełnić i osobiście złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Można go znaleźć na stronie internetowej gminy Maków. Ponadto trzeba wnieść wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej auta, czyli 25 110 zł.