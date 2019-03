Były szef MON o wstąpieniu do NATO: Na nasze członkostwo nie było pełnej zgody

Dzi obchodzimy 20 rocznic wst徙ienia Polski do Sojuszu P馧nocnoatlantyckiego. Podczas rozmowy z Robertem Mazurkiem w Porannej rozmowie RMF FM Janusz Onyszkiewicz zgodzi si ze stwierdzeniem, 瞠 mimo i dzi my郵imy o cz這nkostwie w NATO jak o czym naturalnym, w latach 90-tych, kiedy dyskutowano o mo磧iwo軼i przyst徙ienia do Sojuszu P馧nocnoatlantyckiego, sprawa ta nie wydawa豉 si tak oczywista.

- Przede wszystkim nie by豉 od samego pocz徠ku jaka pe軟a zgoda na to nasze cz這nkostwo. SLD uwa瘸這, 瞠 trzeba budowa bezpiecze雟two Polski w oparciu o mechanizmy Organizacji Bezpiecze雟twa Wsp馧pracy w Europie. KPN by這 w og鏊e przeciwne, bo chcia這 budowa mi璠zymorze. I przeciwna by豉 tak瞠 skrajna prawica - powiedzia by造 szef MON Janusz Onyszkiewicz.

By造 minister obrony narodowej zaznaczy, 瞠 o wej軼iu do NATO mo積a by這 m闚i dopiero po rozmontowaniu Uk豉du Warszawskiego, podpisaniu uk豉du 2+4 jednocz帷ego Niemcy i wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski.

20 lat Polski w NATO. Czy sojusznicy s sk這nni umiera "za polski Gda雟k"?

Dziennikarz RMF FM zapyta by貫go ministra obrony narodowej, czy cz這nkostwo w NATO gwarantuje nam dzi bezpiecze雟two. - A prosz mi powiedzie, dzisiaj, jak pan patrzy na NATO, tak z r瘯 na sercu mo瞠 powiedzie: Polska jest bezpieczna, Francja, Niemcy, Anglia, b璠 umiera za polski Gda雟k, 瞠 pos逝輳 si takim cytatem? - powiedzia Robert Mazurek.

By造 szef MON odpowiedzia, 瞠 badania opinii publicznej pokazuj, 瞠 Francuzi i Niemcy nie s raczej gotowi na umieranie w obronie innych kraj闚, jednak obywatele Stan闚 Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski s bardziej sk這nni do takich po鈍i璚e. Janusz Onyszkiewicz zaznaczy jednocze郾ie, 瞠 poczucie, 瞠 losy Polski mog si rozstrzyga nad Narw w Estonii czy nad Donem na Ukrainie jest do嗆 powszechne, nawi您uj帷 tym samym do sytuacji na terytoriach przy zachodniej granicy Rosji do kt鏎ych mocarstwo ro軼i sobie pretensje. Robert Mazurek zapyta by貫go szefa MON o to, czy Polacy umieraliby za esto雟k Narw i czy powinni to robi.

- Czy powinni鄉y? Odpowied jest: tak. Natomiast jak to b璠zie? Mam nadziej, 瞠 w og鏊e do tego nie dojdzie. My郵, 瞠 szansa, 瞠 staniemy wobec takiej perspektywy jest co prawda dzisiaj wi瘯sza ni to by這 5-6 lat temu, ale ci庵le jeszcze nie przewa瘸j帷a - powiedzia Janusz Onyszkiewicz, zaznaczaj帷, 瞠 Rosja jest najwi瘯szym militarnym zagro瞠niem dla Polski