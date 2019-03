Zmiana pogody w weekend. Po deszczowym tygodniu wreszcie będzie ciepło

Z powodu przemieszczających się stref frontowych z zachodu na wschód Polski, obserwowane będą w tym tygodniu głównie przelotne opady deszczu. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane. Miejscami spadnie deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia również będą możliwe, jednak umiarkowany wiatr i niższa temperatura nie będą nam przypominały o nadchodzącej wiośnie.

Pogoda. Sobota nadal deszczowa, jednak zapowiadany jest wzrost temperatur

Kolejne dni będą jednak coraz cieplejsze - od piątku prognozowany jest wzrost temperatur do nawet 15 stopni. Taką temperaturę pokażą termometry we Wrocławiu i Opolu. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie będzie zaledwie 5 stopni. W sobotę może padać deszcz, jednak meteorolodzy zapowiadają, że będą to niewielkie opady. W pozostałych regionach od 6 do 12 stopni.

Niedziela głównie słoneczna - nawet 18 stopni na południu Polski

Najbardziej słoneczna i pogodna będzie niedziela. Na południu kraju (w Krakowie) termometry pokażą nawet 18 stopni. W pozostałych regionach będzie równie ciepło, od 9 do około 16 stopni. Mieszkańcy wschodniej, centralnej i południowej Polski mogą też liczyć na duże rozpogodzenia. Niewielkie opady deszczu możliwe będą tylko w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.