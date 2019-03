Wiatr spowodował zniszczenia w Muzeum Auschwitz. Uszkodzone dwie wieże strażnicze

radmaj12 godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Trzeba wreszcie zacząć mówić o holokauście, prostym zrozumiałym dla Żydów i Amerykanów językiem. Na przykład: W czasie II Wojny Światowej, na terenach obecnej Polski nie było Polski, tylko Niemcy. Obóz Auschwitz był nie w Polsce, tylko w Niemczech. A wszystko co działo się w Niemczech na terenach dzisiejszej Polski odpowiadają naziści." To jest tekst uniwersalny, który trzeba powtarzać na wszystkich przemówieniach, z okazji wszystkich, żydowskich uroczystości. To jest o wiele lepsze, niż licytowanie się z Żydami na ilości Żydów zabitych przez Polaków. Bo im o to chodzi. Licytowanie się z Żydami to jednocześnie przyznawanie im racji, że Polacy są współodpowiedzialni za holokaust.