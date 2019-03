Jest pierwszy zwiastun filmu Sekielskiego o pedofilii w Kościele. "Mówił, że jak powiem, to będę potępiony"

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 28 razy 26

jaka "zgroza" musi się jeszcze stać w tym kraju żeby ludzie (ci wierzący dobrego pana Boga) zdali sobie w końcu sprawę że mafia facetów koronkach z jakimkolwiek Bogiem nie ma nic wspólnego, to grupa interesu, żerująca jak pasożyt na zabobonnych społeczeństwach i wmawiająca im ze to właśnie ONI dadzą im przepustkę do raju...