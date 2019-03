Korupcja w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. CBA zatrzymało dwie osoby

Obaj zatrzymani z byłego kierownictwa Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze pracowali potem w Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Bielik" w Czerwonym Borze - mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Prowadzone przeciwko nim śledztwo dotyczy korupcji przy organizowanych przez Służbę Więzienną przetargach.

CBA zatrzymało dwie osoby podejrzane o korupcję. Przetargi za łapówki

"Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni przyjmowali łapówki od jednego z lokalnych przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane na rzecz instytucji, w których pracowali zatrzymani" - mówi Temistokles Brodowski. CBA ustaliło, że do przypadków korupcji w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze dochodziło w latach 2008-2012, a łapówki stanowiły 4 proc. wartości netto faktur z tytułu wykonywanych robót. Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Łomży, gdzie usłyszą zarzuty korupcyjne.