Trzy miesiące więzienia za gilotynowanie karpi. Handlarz z Krotoszyna usłyszał wyrok

veronicahighlander pół godziny temu Oceniono 16 razy 14

O ile zgadzam się że bezsensowne bestialstwo powinno być karane o tyle zamykanie handlarza na 3miesiace do paki jest głupotą i brakiem rozsądku dla mnie ten wynik kompromituje sąd, ja wiem że Polska przez to zapunktuje u Greenpeacu i będziemy jawić się jako bardziej cywilizowani w świecie ale co z ubojem rytualnym który jest legalny, jest na skalę masową i jest jeszcze większym bestialstwem a przepraszam co wolno wojewodzie..., los karpia jest przesądzony. handlarz 3miesiace nie będzie pracował a my go będziemy utrzymywać, grzywna by wystarczyła.