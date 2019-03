Poznań. 30 tysięcy złotych odszkodowania za znieważenie zwłok Ewy Tylman

nanorobot pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Kolejny dowód na to, iż prawo to zbiór kretyśskich przepisów a sędziowie to tępe ćwoki, które się do tych kretyznimów stosują. Jeżeli, można "znieważyć zwłoki", to i można pobić ścianę, kopiąc ją nogą ...