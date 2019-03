Deklaracja LGBT+. Co jest w treść dokumentu? Jakie zajęcia zostaną wprowadzone do szkół?

Trwa burza wokół warszawskiej Deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Podczas regionalnej konwencji PiS w Jasionce koło Rzeszowa prezes partii Jarosław Kaczyński komentował jeden z jej zapisów, mówiących o prowadzeniu zajęć z edukacji seksualnej w szkołach zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zdaniem krytyków, do których należy także prezes PIS, mają one prowadzić do "bardzo wczesnej seksualizacji dzieci".

Stowarzyszenie Miłość Nie wyklucza: "Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+"

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentowało m.in. Stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza", które współtworzyło Deklarację LGBT+. Członkowie ww. stowarzyszenia są zdania, że prezes PiS "dał sygnał do ataku na osoby LGBT+, podobnie jak w poprzednich latach, gdy za cel obierano uchodźców". Do sprawy odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, tłumacząc, że "wszystkie rewelacje o lekcjach masturbacji są zwykłym, cynicznym oszczerstwem", a Deklaracja LGBT+ ma na celu poprawę sytuacji osób należących do społeczności LGBT+, które ze względu na swoją nieheteronormatywność są narażone na zastraszanie i lincz.

Deklaracja LGBT+ w Warszawie. O czym mówi ten dokument?

Czym właściwie jest Deklaracja LGBT+, która stała się kością niezgody? To dokument wypracowany przez środowisko osób LGBT+, sztab wyborczy kandydata Rafała Trzaskowskiego, a po jego wygranej także przez przedstawicieli warszawskiego ratusza. Dokument ten został podpisany 18 lutego br. i ma poprawić sytuację osób LGBT+ mieszkających w Warszawie.

Deklaracja LGBT+ jest zobowiązaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wobec lokalnej społeczności LGBT+, która ma prowadzić do realizacji konkretnych działań w czasie trwania jego kadencji (lata 2018-2023). Najważniejszymi punktami Deklaracji LGBT+ jest: