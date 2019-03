Wichury nad Polską. Ponad 1150 interwencji Straży Pożarnej. Silny wiatr m.in. w Katowicach

Noc z niedzieli na poniedziałek znowu nie była spokojna. W wielu regionach występowały bardzo silne porywy wiatru. W wyniku wczorajszych wichur strażacy wyjeżdżali na interwencje aż 1150 razy! W usuwaniu skutków wichur pomagało 18 tysięcy strażaków.

Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak powiedział IAR, że do najgroźniejszego wypadku doszło o 2 w nocy we wsi Olszowa (województwo opolskie), gdzie na jadący do interwencji wóz strażacki spadło drzewo. Dwóch z sześciu strażaków jadących pojazdem zostało rannych.

Wichury nad Polską - ponad 5700 interwencji Straży Pożarnej przez cały weekend

Bilans przygotowany przez Staż Pożarną jest jeszcze większy, gdy dodamy do tego statystyki z całego weekendu. Od zeszłego piątku strażacy wyjeżdżali na interwencje spowodowane wichurami ponad 5700 razy. Silny wiatr uszkodził prawie 700 dachów.

W poniedziałek rano bez prądu pozostawało nadal ponad 395 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii powstało w Małopolsce i na Śląsku. Poranek bez prądu czekał też mieszkańców województw lubelskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Najsilniejszy poryw wiatru zanotowała stacja meteo Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, gdzie wiatr wiał w porywach aż 222 km/h. Wichura była tak silna, że przewróciła wysokie, stare drzewo na placu Wolności, łamała grube konary i przekrzywiała billboardy reklamowe. Z kolei eksperci z Meteomodel twierdzą, że to błąd pomiarowy, a rzeczywista wartość porywu to 108 km/h.