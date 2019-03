Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Miejscami nawet 115 km/h

Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że w ciągu ostatnich dwóch dni nawałnice uszkodziły ponad 600 budynków i ograniczyły dostęp do prądu 40 tysiącom osób w całej Polsce. Złe warunki atmosferyczne powodują także liczne utrudniania w transporcie publicznym. W niedzielę rekordowe opóźnienie pociągu wynosiło 450 minut. Dziś odwołano już kilka pociągów do Katowic, Bielska-Białej czy Wrocławia. Największe opóźnienie do godziny 9:15 wyniosło dziś 290 minut. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy województw małopolskiego i śląskiego. Dzisiaj silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny.

IMGW ostrzega przed wiatrem. Powieje na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, który może stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. W województwie podkarpackim obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia. Prognozuje się, że na południowym wschodzie kraju wystąpić może wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 60 km/h, który w porywach może osiągnąć prędkość od 90 km/h do nawet 115 km/h. Nieco lepiej, ale wciąż niebezpiecznie będzie w województwie lubelskim, gdzie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia. Tam wiatr może osiągnąć prędkość do 85 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 11:00.

Według IMGW pogoda może się zmienić. Prawdopodobnie jednak w kolejnych dniach wiatr będzie znacznie słabszy, gdyż niż znad Adriatyku odpowiedzialny za ostatnie nawałnice przesuwa się w kierunku Ukrainy.