nie powinnismy sie bulwersowac, wszakze kazdy chocby troche rozumny i UCZCIWY wobec siebie musi przyznac ze najwieksza patologia jest rzesza prominentnych mezczyzn zerujacych na ludzkiej naiwnosci i wmowionym leku swych wyznawcow. Zycie ponad stan, brak umiaru, pazernosc, dewiacje, czesto przestepstwa i ich krycie. To ze bandyta czy zlodziej funkcjonuje jest zasluga WIERNYCH!!!! Im nie przeszkadza ksiadz dupczacy dzieciaki, majacy rodzine, kochanke/ka etc etc.

Jak dzwon w niedziele zabrzmi lecicie kleczec przed tymi zwyrodnialcami niby ze nie do nich tylko do totema w niebiesiech.

Kleczac przed takimi cynikami obrazacie swego boga!!!!

Zatrudnilibyscie powtorne ekipe ktora was okradla??????

Oczywiscie zapewne argumenty nie trafone bo forumowicze to inteligentne ludzie:)

Ale niestety nasze rodziny, znajomi, przyjaciele juz tak nie mysla i tlumnie sie gromadza w boznicach.

Kazdy rzad widzi statystyki i dlatego kryje przestepcow w sukmanach. W podziece czarny z ambon podpowie jak zyc i komu glos powierzyc.

kolo sie zamyka

amen