Świnoujście: Kierowniczka pociągu nakryła go na paleniu w toalecie. Postanowił ją udusić

Nie bronie faceta ale czegoś nie rozumiem a mianowicie jeśli poszedł do kibla to dlaczego się nie zamknął się w takowym i spokojnie palił przy otwartym oknie zakładam, po drugie o ile się zamknął to jakim prawem kierowniczka wlazła do środka jak to?? Zapewne wyczuła dym i dobija się do środka. Oczywiście gdyby facet przeprosił to by się skończyło na mandacie na przykład a tak na rozbitym łebku