Urzędniczka odmówiła refundacji wózka chłopcu bez rąk. "Nie ma informacji o niedowładzie"

ladne_sny godzinę temu

skoro według urzędniczki chłopiec bez rąk nie ma niedowładu i w związku z tym nic mu się nie należy to proponuję zastosować tę samą dedukcję w stosunku do tej pani - pani ma mózg, niestety, więc może też mieć niedowład mózgu, no a z niedowładem mózgu nie można pełnić tak ważnej funkcji jak bycie odpowiedzialną urzędniczką. proponuję więc panią zwolnic i zrefundować jej opaskę podtrzymującą kulawy łeb.