Wyciekło nagranie z Aleksandrą Dulkiewicz robiącą zakupy. Biedronka odpowiada

Cóż. Jak powszechnie wiadomo tylko politycy zbliżeni do PO piją alkohol i mają ochronę. Politycy PiS to jeden jeden abstynenci bohatersko chodzący nawet po najciemniejszych ulicach bez obstawy.Na sieci jest pełno filmów jak pan Prezes kulturalnie ubrany i elegancko wypowiadający się kupuje samą zdrową żywność polskich producentów w małych polskich sklepach obsługiwanych przez polską załogę. Nie raz go też spotkano w ciemnych ulicach Pragi gdzie... miejscowa żulernia....



Cholera i zabrakło mi fantazji. Bo jak napisze że go się boją to źle, bo on tak bliski ludziom, jak napisze że go pozdrawiają to też źle bo ma wśród mętów przyjaciół... Pomóżcie!!!