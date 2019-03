Mariusz Błaszczak zapowiada dodatkową wojskową defiladę. Ma się odbyć 3 maja

- Święto Wojska Polskiego, które obchodziliśmy w ubiegłym roku 15 sierpnia, było wielkim wydarzeniem. 100-lecie odzyskania niepodległości, ponad 100 tys. warszawiaków i wszystkich tych, którzy przyjechali do Warszawy, obserwowało defiladę Wojska Polskiego - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas pikniku "20 lat Polski w NATO" w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Dodał, że był później wielokrotnie pytany o datę kolejnej defilady. - Odpowiadałem: 15 sierpnia, jak zawsze, bo wtedy jest Święto Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak.

Szef MON: Defilada wojskowa 3 maja

- Mam dobrą wiadomość, w tym roku, w roku 20-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbędzie się dodatkowa defilada. Odbędzie się 3 maja, już dzisiaj zapraszam wszystkich do Warszawy, żeby podziwiać żołnierzy Wojska Polskiego, porozmawiać z żołnierzami, poczuć się dumnym, że stoją na straży naszego bezpieczeństwa

- ogłosił Mariusz Błaszczak.

Jak tłumaczył, "3 maja to nawiązanie do defilad, jakie odbywały się w Polsce w okresie międzywojennym w latach 20. i latach 30". - Łączymy historię ze współczesnością, pokazujemy, że Wojsko Polskie nawiązuje do tych najlepszych tradycji, do tradycji niepodległej - podkreślił minister obrony narodowej.