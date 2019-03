Matka 3-letniej Amelki przesłuchana w prokuraturze. RMF FM: Miała mówić o siłowym uprowadzeniu

Policja odnalazła w piątek poszukiwaną od czwartku 3-letnią Amelię i jej matkę, 25-letnią Natalię. Funkcjonariusze odnaleźli matkę i córkę w Ostrołęce w woj. mazowieckim.

Ojciec dziewczynki i osoba, która mu pomagała, trafili w ręce funkcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, że usłyszą prokuratorskie zarzuty. Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że zarówno przebieg zdarzenia jak i dalsze relacje świadków nie pozostawiają wątpliwości co do tego, iż kobieta i dziecko zostały wciągnięte do samochodu siłą, wbrew swojej woli.

Jak nieoficjalnie podaje RMF FM, 25-latka została przesłuchana w piątek wieczorem w białostockiej prokuraturze. Miała powiedzieć śledczym, że rzeczywiście została wraz z córką uprowadzona siłą, a porywacze mieli ją przekonywać, by w przypadku zatrzymania mówiła policjantom o dobrowolnej podróży.

Porwanie 3-letniej Amelki i jej matki

25-letnia kobieta i jej 3-letnia córka zostały uprowadzone w czwartek w Białymstoku. Porwanie zgłosiła babka 25-latki ok. godziny 10. Z pierwszych informacji policji wynikało, że dwóch zamaskowanych mężczyzn miało wciągnąć do auta dziecko i jego matkę.

Dwie godziny później policjanci znaleźli w Białymstoku porzucone auto, którymi poruszali się sprawcy. Wcześniej w jednej z łomżyńskich firm samochód wypożyczył ojciec dziecka, który jest obywatelem Polski, zameldowanym w naszym kraju.

W związku z akcją poszukiwawczą blokowano drogi wylotowe z Białegostoku i sprawdzani byli przejeżdżający kierowcy. Poszukiwania były prowadzone w całym kraju.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Policja uruchomiła tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. To trzeci przypadek w Polsce, kiedy uruchomiono system.