Wrocław: nie mógł poradzić sobie z rowerem. Gdy zamknęły się rogatki, wyłamał szlaban

3,26 promila alkoholu w organizmie miał 27-latek, który kilka dni temu wyłamał szlaban na przejeździe kolejowym we Wrocławiu. Całą sytuację zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie udostępniła w sieci spółka PKP PLK.

Na nagraniu widać stojącego przed opuszczonym szlabanem rowerzystę. Mężczyźnie upada rower, on sam też się przewraca. Po podniesieniu szlabanu wężykiem przejeżdża przez tory. Po chwili znów się pojawia, ale już z drugiej strony. Upada między torami. Szlaban opuszcza się. Mężczyzna ma problem z ruszeniem, więc po chwili bierze rower w ręce, napiera na szlaban i uszkadza jedno z ramion. Następnie odjeżdża.

Wrocław: 27-latek wyłamał szlaban

Policjantom niedługo po całym zdarzeniu udało się dotrzeć do 27-latka. Od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu.

"Mundurowi przez chwilę obserwowali rowerzystę, który prowadził swój jednoślad. Jednak to również sprawiało mu ogromne trudności. Wsparty na rowerze zataczał się bowiem, z trudnością utrzymując równowagę" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna przyznał się do zniszczenia szlabanu. Straty wyceniane są na ok. tysiąca złotych. 27-latkowi grozi teraz do 5 lat więzienia.