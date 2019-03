Z grobu dziecka ukradziono świeżaki i inne jego ulubione zabawki. To nie pierwsza taka sytuacja

Jaś urodził się w 27. tygodniu ciąży. Chorował m.in. na zespół Arnolda-Chiariego, miał duże problemy z oddychaniem, był karmiony pozajelitowo. Jego historia poruszyła lokalną społeczność, która zaangażowała się w zbiórkę funduszy na operacje mózgowia, która mogła dać chłopcu szansę na powrót do zdrowia. Dziecko jednak zmarło pod koniec stycznia, niedługo po swoim pierwszych urodzinach.

Tczew. Ukradziono zabawki z grobu chłopca

Jak informuje portal tcz.pl, mama chłopca codziennie bywa na jego grobie. W czwartek okazało się, że z cmentarza parafialnego przy ul. Gdańskiej w Tczewie z grobu zmarłego niedawno Jasia ukradziono jego ulubione zabawki.

- Z grobu zniknęły wszystkie maskotki: misie, świeżaki, aniołki. Część z nich to były ulubione zabawki syna, część przyniosła rodzina i przyjaciele na pogrzeb - powiedziała pani Agnieszka, mama Jasia, w rozmowie z tcz.pl. Jak zaznaczyła, obeszła okolicę, aby upewnić się, że to nie wiatr porozrzucał zabawki. Niczego jednak nie znalazła. - Po prostu ktoś je zabrał, ukradł z grobu synka. Niestety, nie pierwszy raz mam do czynienia z taką sytuacją. Ręce mi opadają, nie mogę pojąć - stwierdziła.

Według asp. sztab. Dawida Krajewskiego, rzecznika tczewskiej policji, ujęcie sprawców tego rodzaju kradzieży cmentarnych "jest trudne, ale nie niemożliwe". - Działania operacyjne mogą przyczynić się do zatrzymania winnych - powiedział policjant.