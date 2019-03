Odnalezienie 3-letniej Amelki i jej matki. Policja: Deptaliśmy sprawcom po piętach

Funkcjonariusze policji odnaleźli w okolicach Ostrołęki porwane w czwartek 3-letnią Amelię i jej 25-letnią matkę Natalię. Kobieta i dziewczynka są całe i zdrowe. Dwóch sprawców, w tym ojciec dziecka, zostało zatrzymanych do dyspozycji prokuratury. Niewykluczone, że usłyszą zarzuty.



W związku z akcją poszukiwawczą blokowano drogi wylotowe z Białegostoku i sprawdzani byli przejeżdżający kierowcy. Poszukiwania były prowadzone w całym kraju, uczestniczyli w nich policjanci, strażnicy graniczni i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Na drogach prowadzone były kontrole, powiadomione zostały służby graniczne.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Policja uruchomiła tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci.

- Zarówno 25-letnia pani Natalia, jak i jej córka Amelia są zdrowe, w chwili obecnej przebywają w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dziewczynka je teraz przywieziony przez policjantów posiłek, nie będę mówić z jakiego fast foodu, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę. Jest zadowolona, rysuje sobie na kartce, ma opiekę psychologa

- żartował w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

- Przemieszczali się z woj. podlaskiego, przez woj. warmińsko-mazurskie do woj. mazowieckiego. Zostali odnalezieni w powiecie ostrołęckim. Do pomocy przyczyniła się osoba, która poinformowała nas, że w tej okolicy mogą się znajdować dziewczynka i matka

- dodał, mówiąc o porywaczach oraz uprowadzonej kobiecie i dziecku.

- Deptaliśmy sprawcom po piętach, nie czuli się pewni. Skuteczne działania policyjne doprowadziły do tego, że mężczyźni nie wyjechali z uprowadzonymi aż tak daleko. Niektórzy policjanci jeszcze nie byli w domu od momentu, kiedy uzyskaliśmy informację o porwaniu - mówił insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że ojciec Amelki ukrywał się z porwanym dzieckiem i kobietą w lesie przed policyjnym śmigłowcem.

- Czuli się osaczeni - skomentował.

Jak tłumaczył rzecznik Komendy Główny Policji, w uprowadzeniu uczestniczył ojciec wraz ze wspólnikiem. Funkcjonariusz nie wykluczył, że może dojść do kolejnych zatrzymań. Podkreślił, że stan fizyczny i psychiczny kobiety i dziecka jest dobry.

Porwanie 3-letniej Amelki i jej matki

Do porwania matki i dziecka doszło w czwartek około godziny 10 na osiedlu przed blokiem przy ulicy Dziesięciny 74 w Białymstoku. Porwanie zgłosiła rodzina 25-latki.

- Dla nas nie pozostawia wątpliwości, że ta kobieta i dziewczynka zostały wciągnięte do samochodu siłą - komentował rzecznik Komendy Głównej Policji.

- Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że porwanie miało charakter dynamiczny. Czy ktoś, kto dobrowolnie wsiada do samochodu, szarpie się z kimś, ukrywa się po lesie, ucieka przed policją? Bądźmy rozsądni - mówił insp. Ciarka, odnosząc się do wersji mówiącej o tym, że kobieta wsiadła z dzieckiem do auta porywaczy dobrowolnie.

Policja kilkaset metrów dalej natknęła się na pusty porzucony samochód, którym jechali porywacze. Znaleziono go na terenie Białegostoku. Udało się ustalić, że auto zostało wypożyczone wcześniej z wypożyczalni samochodów w Łomży na nazwisko ojca dziecka.