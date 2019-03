3-letnia Amelka i jej matka odnalezione na Mazowszu. Zatrzymano m.in. ojca dziecka

Funkcjonariusze policji odnaleźli porwane w czwartek 3-letnią Amelię i jej 25-letnią matkę Natalię - podało TVP Info. Kobieta i dziewczynka są całe i zdrowe. Dwóch sprawców, w tym ojciec dziecka, zostało zatrzymanych. Informację potwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Minister Jarosław Zieliński mówił, że do odnalezienia kobiety, dziewczynki doszło w okolicach Ostrołęki.

"Amelka i jej mama są już dzięki nam całe i zdrowe pod naszą opieką! Uwolnienie ich i zatrzymanie sprawców to efekt skutecznych działań policji, nieopisany trud policjantów z KGP, CBŚP i całego kraju, w szczególności garnizonów z Białegostoku, Olsztyna, Radomia" - czytamy na profilu na Twitterze Komendy Głównej Policji.

Porwanie 3-letniej Amelki i jej matki

Do porwania matki i dziecka doszło w czwartek około godziny 10 na osiedlu przed blokiem przy ulicy Dziesięciny 74 w Białymstoku. Porwanie zgłosiła rodzina 25-latki.

Policja kilkaset metrów dalej natknęła się na pusty porzucony samochód, którym jechali porywacze. Znaleziono go na terenie Białegostoku. Udało się ustalić, że auto zostało wypożyczone wcześniej z wypożyczalni samochodów w Łomży na nazwisko ojca dziecka.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Policja uruchomiła tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. To trzeci przypadek w Polsce, kiedy uruchomiono system.

Jak mówił w rozmowie z TVP Info mediator policyjny Marek Makara, ojciec dziecka - Cezary - początkowo chciał przekazać policji matkę dziecka, a razem z Amelką udać się w stronę Niemiec.

- W pewnym momencie doszło do dziwnego incydentu. Człowiek, który był wynajęty przez ojca dziecka jako ochroniarz, zmienił swój front, zaatakował pana Czarka gazem łzawiącym i udał się z dzieckiem i matką w kierunku Łomży, gdzie zostali zatrzymani przez policję

- dodał Marek Makara w TVP Info. Również ojciec dziecka trafił w ręce funkcjonariuszy.

Przedstawiciel policji twierdził, że kobieta i dziecko wbrew medialnym doniesieniom wcale nie zostały wciągnięte do samochodu siłą, a miały wsiąść tam dobrowolnie. - Mamy nagranie, z którego wynika, że matka rozmawia normalnie, przekazuje informacje, że jest z nią wszystko w porządku, że udają się teraz do domu do Niemiec. Ojciec dziecka przesłał nam również zdjęcia pokazujące, że wszystko jest w porządku - mówił.

Okoliczności porwania 3-letniej Amelki i jej matki

Jak tłumaczył policyjny mediator w rozmowie z TVP Info, matka dziecka mieszkała wcześniej z panem Cezarym i Amelką w Niemczech. Kobieta w pewnym momencie wyjechała z dzieckiem do rodziny do Białegostoku na krótki urlop, skąd już nie wróciła.

Negocjator twierdził, że zrobiła to pod wpływem swojej matki, która nie przepadała za zięciem. - Gdy ojciec próbował dostać się do dziecka, był atakowany przez teściową, wyzywany. (...) Nigdy, przenigdy nie stosował przemocy psychicznej i fizycznej na matce dziecka. To historia wymyślona przez babcię dziecka - dodał.

- Tatuś walczył nieskutecznie z polskim systemem prawnym, jego desperacja doprowadziła do siłowego odebrania dziecka, z czym nie mogliśmy się zgodzić. Musieliśmy tą akcję przeprowadzić tak, żeby nikomu nic się nie stało - mówił Marek Makara.