Groził Jarosławowi Kaczyńskiemu i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Miał też na koncie inne przewinienia

firewalk pół godziny temu 0

jezeli ludzie tylko bluzgaja na necie i forum dyskusyjnym to nie powinno sie z tego robic burzy w szklance wody i scigac kogokolwiek za bluzgi pod adresem ugrupowania czy konkretnych polityków . Net to taki zawór bezpieczenstwa rozładujacy emocje i bezsilna frustracje ludzi. Ktos tam sobie poklika w klawe pobluzga i od razu mu lepiej na duszy. Gorzej gdy ta frustracja z netu i wirtualnego swiata przenosi sie na realne życie i zaczyna sie od wysylania anonimów z pogrózkami, sms ow z grozbami, czy przesylek typu wlasnie nabój czy jakis proszek (majace zstraszyc adresata) -to juz sa czyny karalne i powinny byc tepione z cala surowoscia prawa zeby pozniej nie dochodziło do tragedii jak kiedys w łodzkim biurze pisu czy zabójstwa prezydenta Adamowicza. Ale to juz nie tylko zadanie dla policji ale psychologów od portretu psychologicznego by ocenic na ile osoba produkujaca sie na necie jest w stanie przejsc od słow pisanych do działań karalnych . Mi tez sie zdarza posłac na necie wiazanke pod adresem tego czy tamtego polityka jako odreagowanie na ich bezmyslnosc czy hucpiarstwo. Ale zadnemu normalnemu człowiekowi nie przyjdzie do głowy by posunac sie dalej w swoich dzialaniach niz napisanie kilku wulgaryzmów ,ludzie ktorzy przekraczaja te granice sa ewidentnie osobami z jakimis zaburzeniamim psychicznymi.