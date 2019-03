Dzień kobiet w Szczecinie. Ratownicy nad ranem odebrali poród w karetce. Urodziła się dziewczynka

radmaj12 pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Z okazji Dnia Kobiet zdradzą Wam tajemnicę, jak zadowolić kobietę. Moja kuzynka pracuje na porodówce. Kiedyś opowiadała mi, że praktycznie wszystkie kobiety, mają bardzo "rozkalibrowane" odbyty. Ale to wcale nie od stosunków analnych z mężczyznami. To od analnej masturbacji. One wkładają do odbytu o wiele grubsze przedmioty, niż męski członek. Dlaczego to robią? Bo odgałęzienia łechtaczki sięgają aż do odbytu. Końcówki tych odgałęzień są jeszcze bardziej wrażliwe, niż widoczna żołądź łechtaczki. Proponuję mężczyznom zrobić swoim kobietom prezent - niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. Kupcie w sex shopie wielkiego, grubego penisa. Wsadźcie go waszej kobiecie najgłębiej jak się da, do odbytu i delikatnie pobudzajcie palcem żołądź łechtaczki i okolice. Jak ocenicie, że kobieta już "dochodzi", szybkim ruchem wyciągnijcie penisa z odbytu. Zobaczycie, że wasza kobieta będzie miała taki orgazm, że się posika (niektórzy twierdzą, że to "damski wytrysk"). Będzie też krzyczeć wniebogłosy i na koniec bliska będzie utraty świadomości. Wasza kobieta będzie wam bardzo wdzięczna i zrobi potem dla Was wszystko. Zrobi Wam na przykład loda, a rano przyniesie Wam śniadanie do łóżka. Zobaczycie!