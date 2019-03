Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego miał pracować przy tajnym projekcie zbrojeniowym PRL

FRANCISZEK MAZUR

Grzegorz Tomaszewski nie był agentem SB, ale "bezpieka zaufała mu na tyle, by dać mu dostęp do tajemnic komunistycznego państwa" - pisze Andrzej Stankiewicz w Onet.pl. Tomaszewski to kuzyn Jarosława Kaczyńskiego i członek rady nadzorczej spółki Srebrna.

