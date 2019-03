Absolutny rekord WOŚP! W 27. finale zebrano ponad 175 milionów złotych!

Jerzy Owsiak, prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podsumował w Gdańsku wyniki tegorocznej zbiórki. Na konferencji w Europejskim Centrum Solidarności przekazał, że podczas 27. finału WOŚP zebrano dokładnie 175 938 717,56 zł!

Dla porównania, podczas 26. finału WOŚP w 2018 roku zebrano ponad 126 mln zł, co jak dotąd było rekordową kwotą.

Owsiak o rekordzie WOŚP: Gramy dla wszystkich Polaków, tak chcemy grać

Jak mówił Jerzy Owsiak w roku 2019, po raz pierwszy, wpłat w internecie było więcej niż tych do puszek.

Zanim Owsiak ogłosił wynik 27. finału, zapewnił: - Tak naprawdę gramy dla wszystkich Polaków panie ministrze zdrowia! Tak chcemy grać!

Później wspominał, że przez 24 lata WOŚP współpracowała z Telewizją Publiczną, ale ta zrezygnowała ze wspólnego grania. Pozwolił sobie na złośliwość, wspominając: Mówiono nam, że jak wyrzucą nas z telewizji, to nasze dni są policzone. No to nas wyrzucono (śmiech).