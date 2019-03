Prognoza pogody - Tatry. TOPR: Warunki pogodowe są częściowo niekorzystne

8 marca w Tatrach prognozuje się warunki pogodowe, które są częściowo niekorzystne dla wędrówek.Wiatr jest słabszy niż wczoraj, jednak na niektórych szczytach wciąż osiąga wysoką prędkość. TOPR prognozuje, że będzie dziś pochmurnie, ale nie zabraknie także przejaśnień.

Prognoza pogody. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego

Z prognozy pogody Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że wiatr w Tatrach będzie osiągać prędkość od 11 do 43 km/h. Najsłabszy wiatr będzie dziś wiać nad Morskim Okiem, a także w Dolinie Kościeliska (15 km/h) i Dolinie Chochołowskiej (16 km/h). Najmocniejsze podmuchy wiatru poczują te osoby, które wybiorą się dziś do Doliny Pięciu Stawów (36 km/h) oraz na Kasprowy Wierch (43 km/h). Mimo stosunkowo silnego wiatru, kolejka na Kasprowym Wierchu jest czynna. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w Tatrach może osiągnąć wartości od -3 stopni na Kasprowym Wierchu do 10 stopni w Dolinie Kościeliska.

W Tatrach obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pogodowe są częściowo niekorzystne dla pieszych wędrówek. "Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach oraz na stokach średnio stromych szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości" - czytamy na stronie TOPR. Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach obowiązuje dziś do godziny 20:00.