Child Alert ws. 3-letniej Amelki. Policja publikuje wizerunek ojca dziewczynki

Policja poszukuje porwanej wczoraj 3-letniej dziewczynki i jej matki. Rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka, zaapelował w TVP Info o informacje, dotyczące uprowadzonych. Wezwał też osoby, które nie mają odpowiednich kompetencji, aby nie wypowiadały się w mediach na ten temat.

Komenda Policji w Białymstoku opublikowała kadry z monitoringu z wizerunkiem ojca 3-latki i partnera matki. Nie podano jednak jego danych. Wiadomo, że dzień przed porwaniem mężczyzna wynajął samochód citroen c3 xara picasso w Łomży - opisuje serwis wspolczesna.pl.

Ojciec porwanej 3-latki Fot. KWP Białystok

Policja weryfikuje informacje z Child Alert

Mariusz Ciarka dziękował społeczeństwu za informacje przekazywane w systemie Child Alert. - Po wprowadzeniu Child Alertu zebraliśmy wiele sygnałów zebranych telefonicznie, są to informacje, które weryfikujemy - powiedział rzecznik. - To nie są informacje wprowadzające nas w błąd, to nie są jakieś złośliwe informacje i głupie żarty. Widać, że możemy liczyć na społeczeństwo, za co bardzo dziękuję - powiedział inspektor Mariusz Ciarka.

Do porwania doszło wczoraj w Białymstoku, kilkanaście minut po 10-tej koło bloku przy ulicy Dziesięciny 47. Kobieta była na spacerze z córką, kiedy zamaskowani sprawcy podjechali ciemnoniebieskim citroenem i siłą wciągnęli do auta trzylatkę i jej matkę. Policjantom udało się odnaleźć samochód, który sprawcy porzucili prawdopodobnie w okolicach garaży na osiedlu Dziesięciny.

W związku z uprowadzeniem trzyletniego dziecka uruchomiono po raz trzeci w Polsce system Child Alert.