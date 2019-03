WOŚP ogłosi wyniki tegorocznej zbiórki. Jerzy Owsiak: "Mogę powiedzieć, że będzie dobrze"

bazbaz73 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

W tym roku ciężej było znaleźć skupiska ludzi, bo centra handlowe były pozamykane, jednak znaczne zwiększenie ilości wpłat internetowych pokazało, że Polacy nie dawali do puszek przy okazji, z powodu zarzucanej nachalności wolontariuszy ale z potrzeby serca i jak nie mieli okazji do wrzucenia fizycznie do puszki to spełniali ten obowiązek, który sami sobie narzucili, innymi sposobami. Ja zawsze staram się wrzucać do puszki - serduszko przyklejone w portfelu zawsze poprawia mi humor przez cały rok, ale gdybym nie znalazł wolontariuszy to wpłaciłbym przez internet.

Przy okazji - pamiętajcie, że można na WOŚP przekazać 1 procent podatku - wystarczy wpisać KRS Fundacji w PIT - 0000030897