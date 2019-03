Prognoza pogody na tydzień [11-17 marca]. Nadchodzący tydzień będzie deszczowy. Większe rozpogodzenia tylko we wtorek, czwartek i piątek

W tym tygodniu deszcz będzie pojawiał się prawie codziennie. Większej dawki słońca można spodziewać się tylko we wtorek, czwartek i piątek.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek i wtorek zapowiadają się deszczowo, jednak w tych dniach pojawią się pewne rozpogodzenia. Deszcz ze śniegiem prognozowany jest w poniedziałek na Warmii oraz Kujawach. Temperatury będą jeszcze całkiem korzystne: 4 stopnie na północy do maksymalnie 10 stopni na południu kraju. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, deszcz pojawi się tylko na krańcach zachodnich i wschodnich Polski. W centrum nie zapowiadane są żadne opady. Termometry pokażą od 4 do 8 stopni. W środę czeka nas załamanie pogody - deszcz będzie padał w całym kraju. Słońce zaświeci tylko na Pomorzu, reszta regionów z dużym zachmurzeniem. Temperatury maksymalne od 4 stopni na wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie kraju.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się bardziej pogodnie - duże zachmurzenie będzie tylko na południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach rozpogodzenia, mimo przelotnie padającego deszczu i deszczu ze śniegiem. Brak opadów prognozowany jest tylko dla Pomorza. Temperatury od 5 do 7 stopni. W piątek czeka nas większe zachmurzenie zwłaszcza na zachodzie kraju. Deszcz i deszcz ze śniegiem ominie tylko województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie. Termometry pokażą od 2 stopni na północy do 6 stopni w południowo-wschodniej części kraju.

Prognoza pogody na weekend

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, pojawiać się będą bardzo silne opady deszczu. W pierwszy dzień weekendu na większe rozpogodzenia mogą liczyć tylko mieszkańcy Gdańska, Olsztyna i Koszalina. W pozostałych regionach zachmurzenie duże i całkowite. Śnieg może spaść na Podlasiu oraz w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Temperatury od 2 stopni w Suwałkach do maksymalnie 11 stopni we Wrocławiu. W większości miast temperatury wahać się będą od 6 do 9 stopni. W niedziele czeka nas większe ochłodzenie - najzimniej, bo tylko 1 stopień pokażą termometry w Suwałkach, Olsztynie, Koszalinie i Zakopanem. Najcieplej, 6 stopni, będzie na południu kraju. W pozostałych regionach od 2 do 4 stopni. W większości kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Prognozowany jest deszcz i deszcz ze śniegiem.

