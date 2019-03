Radio ZET wstrzymało emisję piosenek Michaela Jacksona. Reakcja na zarzuty o pedofilię

fakekonto10 16 minut temu Oceniono 5 razy 3

Jakaś psychoza społeczna. Rozumiem brak szacunku do Majkela, ale żeby od razu piosenki przestały się podobać? To trzeba mieć coś z głową nie tak. Przypomina to trochę takie palenie czarownic, lud się domaga, więc spalić trzeba.