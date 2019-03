Porwanie 3-letniej Amelki. Biuro detektywistyczne szuka samochodu i oferuje nagrodę

Podlaskie Biuro Wywiadu Detektywistycznego przyłączyło się do poszukiwań matki i dziecka, porwanych w czwartek ok. godzin 10 w Białymstoku. Detektywi szukają auta marki Hyundai w kolorze białym. Samochód mógł się pojawić między godziną 10 a 11 okolicach Ul. Dziesięciny, Ul. Cedrowej, Ul. Świętokrzyskiej lub Ul. Antoniukowskiej.

Biuro informuje na Facebooku, że "ufundowało nagrodę w wysokości 10.000 zł za pomoc w ujęciu sprawcy porwania lub informację o miejscu przebywania osób porwanych".

We wcześniejszym wpisie biuro sugerowało, że związek z porwaniem może mieć partner 25-latki. Pracowała ona w Niemczech, ale miała wrócić do Polski "z uwagi na złą sytuację między nią a parterem". Biuro podaje, że od osoby znajomej dowiedziało się, że mężczyzna miał "znęcać się psychicznie oraz fizycznie, utrudniać zapisanie córki do przedszkola".

Auto, którym porwano matkę i dziecko zostało już odnalezione - wiadomo, że zostało wynajęte na nazwisko ojca Amelki.

Białystok. Porwanie 3-letniej Amelki

3-letnia Amelka i jej 25-letnia mama zostały porwane w trakcie spaceru z babcią dziewczynki. Zamaskowani sprawcy siłą wciągnęli je do auta i odjechali w kierunku zachodnim. Pojawiły się spekulacje, że mogli odjechać do Niemiec, jednak były negocjator policyjny Dariusz Loranty mówił w rozmowie z Gazeta.pl, że jest też możliwe, że porywacze są wciąż w rejonie Białegostoku. - Wszyscy myślą, ze on będzie gnał na Niemcy, a on zatrzymał się w jakiejś miejscowości, agroturystyczny, dobry hotel, jak gdyby nigdy nic. W sobotę po południu na drogach będzie połowa tej paniki - stwierdził.

W sprawie małej Amelki policja uruchomiła już Child Alert, teraz dodatkowo publikuje komunikaty o poszukiwaniu jej 25-letniej matki. Policja udostępniła też zdjęcia przedstawiające młodą kobietę. Ma długie blond włosy i jasne oczy.

Zaginiona Amelia Child Alert / Policja