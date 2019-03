Porwanie 3-letniej Amelki. Ekspert dla TVN: Jeśli porwał ją ojciec, powinna być bezpieczna

onduma pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Wiekowa dominacja mezczyzn sprawila, ze ojciec ma takie same prawa do dziecka jak matka. A przeciez to matka nosi 9 miesiecy i rodzi a rola ojca w poczeciu dziecka jest znikoma.Nie obrazajac dobrych ojcow, ojcem moze byc nawet gwalciciel. Znamienne jest. ze 80% ojcow porzuca matke z dzieckiem gdy rodzi sie dziecko niepelnosprawne. Tyle moje zdanie faceta co nie wyrywa kobietom dzieci tylko zajmuje sie zajeciami godnymi mezczyzny , czyli poza zarabianiem na rodzine :whisky, koniem i tytoniem.