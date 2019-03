Porwanie 3-letniej Amelki w Białymstoku. Policja uruchomiła Child Alert

nstemi pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Jeśli jest Child Alert, to jest naprawdę niedobrze. Na innych portalach można przeczytać, że dziewczyna uciekła z dzieckiem do Polski, bo facet się nad nią znęcał. Zresztą nikt normalny nie wynajmuje bandytów, którzy siłą wciągają matkę i dziecko do samochodu. Pozostaje trzymać kciuki, żeby obydwie wyszły z tego cało.