Resort kultury tłumaczy się ws. "okultystycznej" wystawy Abramović. "Odmówiliśmy dotacji dwa razy"

8 marca w Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu zostanie zaprezentowana wystawa "Do czysta" i cykl performance'ów Mariny Abramović. Wystawa jeszcze przed datą premiery wzbudziła duże kontrowersje. Portal "Najwyższy czas" opisał, że w Toruniu 8 marca dojdzie do obyczajowego skandalu, a resortowi Piotra Glińskiego zarzucił "współfinansowanie okultystycznego wernisażu", którego autorka jest satanistką i "sięga do magii, okultyzmu i szamanizmu".

W ramach protestu środowiska katolickie zapowiedziały, że w czasie wystawy zorganizują krucjatę różańcową i modlitwę wokół budynku Centrum Sztuki Nowoczesnej.

Resort Glińskiego: Odmówiliśmy dotacji dwa razy

Ministerstwo kultury w oficjalnym oświadczeniu odniosło się do zarzutów, że współfinansowało lub w jakikolwiek sposób promowało wystawę Abramović. Resort Glińskiego podkreśla, że dwa razu odmówił przyznania dotacji na organizację wystawy.

Informujemy, że resort odmówił dotacji celowej na wystawę retrospektywną i cykl performansów Mariny Abramović w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Ministerstwo dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., odrzuciło wniosek CSW o dotację na organizację wystawy

- czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Resort podkreśla, że Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu "bezprawnie wykorzystało logotyp ministerstwa w zaproszeniach na wydarzenie", co mogło sugerować, że MKiDN jest jednym z współorganizatorów wystawy.

Kierowane przez Piotra Glińskiego ministerstwo odcina się też od oskarżeń, jakoby miało jakikolwiek wpływ na kształt i przekaz wystawy w Toruniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucją kultury zarządza dyrektor instytucji kultury

Oznacza to, że za całokształt działalności instytucji kultury odpowiedzialność ponosi jej dyrektor. Oznacza to również, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie kieruje bezpośrednio pracami i nie steruje polityką wystawienniczą ani repertuarową instytucji

- podkreśla ministerstwo.

"Do czysta" Mariny Abramović

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zapowiada, że na wystawę "Do czysta" złoży się około 120 dzieł Mariny Abramović, począwszy od prac pochodzących z lat 60., na współczesnych realizacjach skończywszy.

Wystawa zorganizowana w CSW w Toruniu jest realizowana wspólnie z Moderna Museet w Sztokholmie, we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle w Bonn. Organizatorzy zrekonstruują także niektóre performatywne akcje Abramović, które będą prezentowane na żywo podczas pokazu, tuż obok rysunków, obrazów, rzeźb, obiektów, fotografii, filmów wideo oraz elementów archiwalnych.